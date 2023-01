Patrick Mahomes sera à son poste dimanche

C’est confirmé : Patrick Mahomes sera le quart-arrière partant des Chiefs de Kansas City lors de la finale de l’Association américaine de la NFL face aux Bengals de Cincinnati, dimanche, malgré une entorse à la cheville.

«Il va bien. Il se déplace bien», a mentionné l’entraîneur-chef Andy Reid à propos de son protégé, qui s'est blessé dimanche dernier lors de la victoire de 27 à 20 face aux Jaguars de Jacksonville.

Mahomes a assisté à tous les entraînements pendant la semaine de préparation en vue de la cinquième finale de l’Américaine consécutive des Chiefs.

Il avait mentionné en début de semaine qu’il se sentait très bien, mais qu’il devait franchir plusieurs étapes avant son retour au jeu.

«Nous verrons au fur et à mesure de la semaine et pendant le match. Tout ce que je peux faire, c'est me préparer de la meilleure façon possible», expliquait le pivot en point de presse, mardi.

Rappelons que la saison dernière, les Bengals avaient surpris les Chiefs à la même étape des matchs éliminatoires, leur permettant d’accéder à la finale du Super Bowl.