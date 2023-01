Rangement des contenants plastifiés

Qui n’a pas déjà vécu cette situation ? En ouvrant la porte d’une armoire qui déborde, c’est l’avalanche des contenants pour les lunchs sur le plancher de la cuisine.

Voici quelques solutions

Les grands tiroirs populaires dans les cuisines modernes sont plus pratiques et permettent un rangement plus efficace. Sinon, équipez-vous de paniers d’osier ou plastifiés. Rangez les contenants dans le plus grand panier et tous les couvercles dans le second panier. Déposez le panier qui devient un tiroir dans une armoire. Sélectionnez le contenant désiré et le couvercle approprié.

L’égouttoir à vaisselle et les paniers suspendus sont parfaits pour ranger les plats de plastique tandis qu’un porte-revues permet un bon rangement des couvercles. Prenez quelques secondes pour les ranger par ordre de grandeur. Un simple coup d’œil suffira à repérer le bon couvercle.

Si vous achetez le même type de contenants, il sera plus facile de les empiler.

Rangez les contenants que vous utilisez le moins souvent au fond de l’armoire et profitez de l’occasion pour vous questionner sur l’avantage de conserver ces contenants peu utilisés.

Un bon entretien de ces contenants

Si un contenant reste gras après utilisation, frottez-le avec du marc de café.

Il arrive que des contenants prennent une teinte rosée au contact de la sauce tomate. Frottez-les avec de l’huile végétale et exposez-les sous les rayons du soleil. Ils retrouveront leur blancheur.

Cette recette efficace redonnera la blancheur à vos contenants tachés :

Versez une tasse de sucre blanc dans le contenant, quelques gouttes de savon à vaisselle liquide, 5 à 6 glaçons et 60 ml (1/4 tasse) d’eau tiède. Agitez le contenant et laissez agir une dizaine de minutes. Il ne restera qu’à laver le contenant et à le rincer.

Utilisez un crayon Sharpie pour indiquer sur le couvercle le contenu du plat avant de le déposer au congélateur. Après utilisation, une éponge efface de M. Net nettoiera le couvercle en quelques secondes.

Ce n’est pas une bonne idée de recycler les contenants à crème glacée, à margarine et autres pour congeler les aliments, car ils sont rarement hermétiques.