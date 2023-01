Sautez dans l’hiver... au wok!

Faites un pied de nez au froid de l’hiver en faisant sauter vos aliments dans un wok, pour ainsi concocter des plats revigorants.

Avec couvercle

Photo tirée du site web ikea.ca

Coiffé d’un couvercle en verre, le wok Hemlagad (11 pouces) protège votre cuisinière des éclaboussures et dégâts, en plus de favoriser une ébullition rapide au besoin. En raison de son revêtement antiadhésif, peu de matière grasse est nécessaire lors de la cuisson et les aliments qui sautent sur ses parois inclinées pour retomber au fond du wok ne collent pas. L’aluminium, quant à lui, répartit la chaleur de façon uniforme.

ikea.ca > 34,99 $

Sur le barbecue

Photo tirée du site web laguildeculinaire.com

Pour les amateurs de barbecue quatre saisons, ce wok perforé de Outset (10,75 pouces de diamètre) présente une double couche antiadhésive à base de silicone pour une durabilité supérieure. Faites griller des légumes et des fruits de mer dans cet accessoire de couleur cuivre, résistant aux flammes et à la chaleur extrême, qui se nettoie sans tracas.

laguildeculinaire.com > 42,50 $

En acier carbone

Photo tirée du site web laguildeculinaire.com

Compatible avec toutes les surfaces de cuisson, dont l’induction, ce wok à fond plat Ken Hom permet de réaliser des sautés à température élevée, puisque l’acier carbone tolère une forte et rapide montée de la chaleur sans se déformer ou s’abîmer. Le wok développera sa propre surface antiadhésive au fil des utilisations, avec l’apparition d’une patine naturelle. Sa longue poignée en hêtre facilite sa manipulation.

laguildeculinaire.com > 55,95 $

En fonte émaillée

Photo tirée du site web lecreuset.ca

Pour cuisiner un chow mein ou des côtes levées sautées parfaitement tendres, le wok en fonte émaillée Le Creuset (4,8 litres) offre une rétention de chaleur supérieure et très appréciée. Son émail extérieur coloré (orange flamme ou rouge cerise) protège cet ustensile de cuisine contre l’écaillage ou la fissuration, tandis que son couvercle en verre trempé emprisonne l’humidité, favorisant la cuisson à la vapeur.

lecreuset.ca > 490 $