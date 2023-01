Sobriété énergétique: Québec serrera d’abord la vis aux entreprises

Québec haussera les tarifs d’hydro-électricité pour les entreprises qui refusent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Un projet de loi sera déposé à l’automne pour leur serrer la vis, une première étape avant d’imposer la sobriété énergétique aux consommateurs.

« Ça va devenir très difficile pour une entreprise qui émet des GES d’obtenir des rabais sur l’électricité », a commenté le premier ministre François Legault en clôture du caucus de sa formation politique en vue de la rentrée parlementaire.

Le chef caquiste a martelé durant les deux jours de l’événement que la décarbonation de l’économie québécoise et l’accroissement de 50% des capacités d’Hydro-Québec seront au cœur de son nouveau mandat à la tête de l’État.

Ça passe par de nouvelles éoliennes et, possiblement, de nouveaux barrages, mais aussi par une réduction de la consommation.

Les entreprises seront les premières à devoir se serrer la ceinture. « Il va falloir se pencher sur les tarifs aux entreprises, incluant le fameux tarif L. Dans ce cadre-là, il y aura un projet de loi qui sera déposé, probablement à l’automne, par Pierre Fitzgibbon [...] », a déclaré M. Legault.

Tarifs différenciés

Dorénavant, les projets industriels seront évalués en fonction de leurs retombées économiques, mais également de leur contribution à la diminution des gaz à effet de serre.

« Ce qu’on va proposer, ce sont des tarifs différenciés – plus bas, plus élevé –, selon la décarbonation qui est proposée par l’entreprise et selon les retombées économiques, c’est-à-dire, les entrées de fonds qu’on anticipe au ministère des Finances », explique le premier ministre.

Il donne l’exemple des alumineries qui se tournent vers l’aluminium vert, avec la technologie Elysis. Celle-ci permettra à la fois de réduire les émissions de GES, tout en créant un produit attrayant pour les acheteurs qui seront prêts à payer plus cher pour s’approvisionner ici.

Et les consommateurs?

Alors que le ministre de l’Énergie veut convaincre les Québécois de réduire leur consommation d’énergie, notamment en démarrant leur lave-vaisselle la nuit, François Legault ne souhaitait plus aborder le sujet vendredi.

« Ce n’est pas quelque chose que je veux regarder à court terme. Quand je vous dis que Pierre Fitzgibbon veut déposer un projet de loi à l’automne, c’est pour les tarifs des entreprises. On n’est pas rendus aux tarifs des individus, des résidences, des consommateurs. Est-ce qu’on y arrivera éventuellement? Possiblement, comme ça se fait dans les pays scandinaves », dit François Legault.