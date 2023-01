Ukraine: les Russes à l'assaut de Vougledar, bataille «féroce» en cours

Une bataille «féroce» est en cours pour Vougledar, ville de l'est de l'Ukraine, que les forces russes tentent de conquérir, ont indiqué vendredi les deux camps, Kyïv assurant que Moscou «exagérait» le succès de son offensive.

Le chef de l'occupation russe de la région ukrainienne de Donetsk, Denis Pouchiline, a affirmé dans la nuit «attendre des bonnes nouvelles» de Vougledar, ville minière qui comptait 15 000 d'habitants avant l'invasion russe.

«L'encerclement et la libération à venir de la ville va résoudre certaines choses», a-t-il dit à l'agence Ria Novosti, soulignant qu'une victoire permettrait de «changer le rapport de force sur le front» en ouvrant la voie à une offensive vers les villes de Pokrovsk et Kourakhové, situées plus au nord.

Un de ses conseillers, Ian Gagine, a indiqué vendredi à l'agence Tass que «des combats sérieux, brutaux» étaient en cours et que les forces russes se sont «implantées dans le sud-est et l'est de la ville».

Le porte-parole de l'armée ukrainienne pour la zone Est, Serguiï Tcherevaty, a de son côté confirmé «des combats féroces», mais assure que les Russes ont été repoussés.

«L'ennemi cherche en effet à remporter un succès dans ce secteur mais il n'y parvient pas grâce aux efforts des forces de défense de l'Ukraine», a-t-il dit à la télévision.

«L'ennemi exagère, et c'est un euphémisme, sa réussite», a-t-il ajouté: «face à ses pertes, l'ennemi recule».

L'Ukraine a indiqué cette semaine que l'armée russe, en supériorité numérique, avaient intensifié ses assauts dans l'Est notamment sur Vougledar et Bakhmout, cette dernière étant la cible des Russes depuis des mois en dépit de lourdes pertes.

Les forces russes et les troupes du groupe paramilitaire Wagner ont récemment pris Soledar, ville au nord de Bakhmout, un premier succès depuis de longs mois et une série d’humiliants revers pour le Kremlin.

La Russie a mobilisé des centaines de milliers de réservistes et de repris de justice pour tenter de percer les lignes ukrainiennes et de conquérir le reste du Donbass ukrainien.

Kiev dit infliger des pertes énormes aux Russes, mais souligne que leur supériorité numérique rend les combats particulièrement difficiles.

L'Ukraine et la Russie préparent, selon les observateurs, des offensives à la fin de l'hiver ou au printemps pour tenter de remporter des victoires qu'ils espèrent décisives pour l'issue de la guerre.