Un organisme veut du concret pour étendre l’abordabilité du logement

La flambée des loyers en 2022 inquiète le Réseau québécois des organismes sans but lucratif d’habitation qui presse Québec et Ottawa à investir pour réaliser 5000 logements sociaux et communautaires chaque année.

Réagissant au rapport de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), l’organisme qui déplore la rareté de logements abordables anticipe une année difficile sur le plan de l’habitation, pointant la poussée inflationniste et la hausse des taux d’intérêt.

«Le prix des loyers explose en même temps que les logements disponibles se font de plus en plus rares», a indiqué le directeur général du RQOH, André Castonguay, qui dit s’attendre à ce que la situation empire en 2023.

Les données de la SCHL indiquent que le taux d’inoccupation des logements au Québec est de 1,7 % au Québec en 2022, contre 2,5 % une année plus tôt, un recul qui s’explique par la crise du logement qui touche 43 des 44 régions métropolitaines de la province.

«Les gouvernements du Québec et du Canada devraient s’inspirer [...] de la Colombie-Britannique, qui vient de lancer un fonds de 500 M$ pour permettre à des organismes sans but lucratif d’acheter des immeubles à logements dans le marché privé», a mentionné M. Castonguay.

«On voit bien qu’il est devenu de plus en plus difficile, voire impossible, de trouver un logement abordable parmi ceux qui sont disponibles à la location», a dit M. Castonguay, déplorant l’absence de nouveaux projets dans les programmes de logement social et communautaire.

«Le gouvernement du Québec doit remédier à la situation dès le prochain budget et allouer les montants nécessaires à la réalisation d’au moins 5000 nouveaux logements sociaux et communautaires annuellement», a-t-il ajouté.