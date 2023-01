BEAULIEU, Jean-Claude



Le 18 janvier 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Jean-Claude Beaulieu, époux de Mme Louise Marcil.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Anick (Romuald), ses petits-enfants, Étienne (Kelly-Anne), Jasmine (Louis-Antoine), son frère Côme (Édith Robert), sa soeur Thérèse (Paul Denis), ses beaux-frères, Claude Marcil (Majo Collette), Robert Marcil (Diane Laberge), René Marcil (Gisèle Côté), ses belles-soeurs, Ginette Longtin et Claire Laprade, neveux et nièces, cousins et cousines ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 11 février à compter de midi, suivi d'une cérémonie à 15h30, en la chapelle du complexe.La famille désire remercier les membres du personnel de l'hôpital de Ste-Agathe pour leurs bons soins et leur support.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.