GENEST-ALLARD, Réjeanne



À l'unité des soins palliatifs du CIUSSS MCQ (Centre De Services Avellin-Dalcourt), le 18 janvier 2023, est décédée à l'âge de 84 ans et 5 mois, Mme Réjeanne Genest, épouse de feu Réjean Allard, demeurant à St-Paulin.Précédée de ses parents Laurent Genest et Ida Michaud, la défunte laisse dans le deuil, ses enfants : Sylvie (Jocelyn Brodeur) et Patrice (Marie-Josée Vallières); ses petites-filles : Marie-Jade et Léanne Allard; son frère : Claude Genest (Rollande St-Antoine); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille accueillera parents et amis à la2711 RUE LAFLÈCHESAINT-PAULINvendredi soir, 3 février 2023, de 19h à 21h; samedi, jour des funérailles, à partir de 9h.Les funérailles auront lieu en l'église de St-Paulin le samedi 4 février à 11h et en webdiffusion via un lien sur le site web de la maison funéraire:L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial de St-Paulin.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique de St-Paulin.