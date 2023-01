FARLEY, Yvon



Le 14 janvier 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Yvon Farley, époux de feu Mme Monique Scraire.Il laisse dans le deuil ses filles Brigitte (Gaétan), Claire (Steven) et Patricia (Benjamin), sa petite-fille Laura, son frère Viateur (Yvonnette), sa soeur Annette (Alain), son beau-frère et ses belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 4 février 2023, à 14h, en l'église Sainte-Rose-de-Lima (300 boul. Perrot, L'île Perrot, J7V 3G1). La famille recevra les condoléances à l'église 1 heure avant la cérémonie.Des dons à la Société canadienne du cancer (www.cancer.ca) seraient appréciés.