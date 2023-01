DUBÉ, Marguerite



À Laval, le mercredi 11 janvier 2023, est décédée à l'âge de 87 ans, Mme Marguerite Dubé, fille de feu Gérard Dubé et de feu Lumina Pelletier, épouse de feu Guy Dénommée.Elle laisse dans le deuil ses enfants Pierre (Linda), Sylvain (Isabelle), Guylaine (Sylvain) et Yvon (Nathalie), ses sept petits-enfants et ses deux arrière-petits-enfants, ses soeurs, son frère, ses belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera de 11h à 15h le samedi 4 février 2023, en la chapelle Maria Goretti du Cimetière de Laval, situé au 5505, boul. du Bas-Saint-François, Laval. Les funérailles seront célébrées à 15h ce même jour, en ce même endroit, suivies de la mise en terre au Cimetière de Laval.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada.www.alzheimer.ca