TOUPIN, Jacques



C'est avec une grande tristesse que la famille de M. Jacques Toupin annonce son décès le samedi 7 janvier 2023.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Carmen Delorme-Toupin, son fils Denis Toupin, sa belle-fille Andrée Lebel, sa petite-fille et filleule Mélissa Lebel ainsi que de nombreux amis et anciens collègues.M. Toupin avait fait de sa carrière une passion pour la muséologie, ayant oeuvré entre autres, pour le Musée des Beaux-arts de Montréal, Le Musée d'art de Joliette et finalement, pour le Musée de Lachine pour lequel il a été directeur de 1981 jusqu'à sa retraite en 1998.Selon ses volontés, aucun service n'aura lieu.