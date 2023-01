Bigras (Lavallée), Suzanne



De Saint-Eustache, le 25 janvier 2023 à l'âge de 67 ans, est décédée Mme Suzanne Lavallée, épouse de feu Serge Bigras.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Véronique (Benjamin Phaneuf), Sébastien et Marie-Eve, ses petits-enfants : Céleste, Isaac, Clément, Simone, Naomi, Adrien et Charlotte, ses frères et soeurs : Robert, feu Jacques, Francine, Michel et Louise, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces et plusieurs autres parents et amis, spécialement la gang ''des Cuillères à bois''.La famille recevra les condoléances le jeudi 9 février de 14h à 17h et de 19h à 21h et le vendredi 10 février dès 9h au :(450) 473-5934Les funérailles auront lieu le vendredi 10 février à 11h en l'église de Saint-Eustache.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation SERCAN, organisme pour lequel Suzanne s'est grandement impliquée.