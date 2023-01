Thériault Vigneault

Monique



À Verdun, le 24 janvier 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Monique Vigneault, épouse depuis les 68 dernières années de M. Laurent Thériault (grand Verdunois 1996).Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses deux fils, Daniel (Manon Hélie) et Sylvain (Marjolaine Belliveau), ses petits-enfants, Cédric (Lisa Najera Escobar), Sabrina (Marc-André Dubois), Mathieu (Marie-France Laurin) et Philippe (Caroline Gagnon), ses arrière-petits-enfants Louka, Clara-Jeanne, Rafaël et Gabriel ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 31 janvier de 14h à 17h et de 19h à 21h à la512 RUE DE L'ÉGLISE, VERDUN H4G 2M4514-769-3867 |Un service religieux aura lieu le mercredi 1er février 2023 à 11h en la paroisse Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 4155 rue Wellington, Verdun.L'inhumation au cimetière Notre-Dame-des-Neiges se fera à une date ultérieure dans l'intimité familiale.Au lieu de fleurs, la famille vous invite à faire un don à la Fondation québécoise du cancer.