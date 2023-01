AIRD, Patrice



À Laval, le 26 janvier 2023, à l'âge de 58 ans, est décédé Monsieur Patrice Aird.Il laisse dans le deuil ses fils Cédrick (Tracy), Philippe (Marilou) et James, ses petits-enfants Maéza, Audryna, Henrick et Victoria, ses frères Louis-Paul (Evelyne), Stephen (Annie), sa mère Claire, son père Pierre-Paul, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 17 février 2023 de 18h à 21h au complexe funéraireLa famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Cité-de-la-Santé pour leur soutien et les bons soins prodigués. Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Hôpital Cité-de-la-Santé serait apprécié en sa mémoire.