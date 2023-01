SAURIOL, Robert



À l'Hôpital de Valleyfield, le 3 janvier 2023, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Robert Sauriol, époux de feu Mme Simone Lapierre. Il était le dernier d'une fratrie de six enfants.Il laisse dans le deuil, ses enfants, Sylvie (François), Josée (Louis) et Yves, ses petits-enfants, Stéphanie (Steve), Marc-André (Michael) et Jean-Christophe (Krystel), son arrière-petit-fils Albert ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi, 4 février 2023, de 14h à 15h30. Une liturgie de la Parole sera célébrée, à la maison funéraire, à 15h30.VAUDREUIL-DORIONwww.maisonfuneraireroussin.comVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des maladies du rein (rein.ca).