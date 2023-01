ROY, Ronald



De Bois-des-Filion, le 17 janvier 2023, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Ronald Roy, époux de Mme Ginette Charbonneau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses filles Carina (André) et Stéphanie (Daniel) ses petits-enfants Raphael, Marisol, Anthony, Rosalie et Carl ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 4 février 2023 de 13h à 14h30 en l'église St-Maurice de la paroisse St-Luc située au 388 boul. Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion, Québec, J6Z 1H6. Les funérailles débuteront 14h30 ce même jour.www.maisonfunerairegroulx.com