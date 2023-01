DAVIGNON, Marcel



Au CHSLD Ste-Croix de Marieville, le 24 janvier 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Marcel Davignon, époux en premières noces de feu Mme Yolande Martel et en secondes noces de feu Mme Réjeanne Tétreault, demeurant à Marieville.Il laisse dans le deuil ses enfants : Dominique, Jean-Claude, Mario, feu Christian (Diana Strucchelli), Johanne et Brigitte, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, autres parents et amis.La famille Davignon vous accueillera auxMARIEVILLE, QC, J3M 1J2450-460-2430www.residencefunerairejodoin.cale mercredi 1 février 2023 de 18h à 21h. Les funérailles auront lieu le jeudi 2 février 2023 à 11h en l'église St-Nom-de-Marie de Marieville. Ouverture des salons jeudi dès 9h.