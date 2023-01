TURCOT, Claudette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Claudette Turcot Asselin, survenu le 14 janvier 2023, à l'âge de 81 ans. Elle était l'épouse de feu Pierre Asselin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Denis (Johanne) et Serge (Marie), ses petits-enfants Gabriel (Gabrielle), Julien, Émile, Juliette et Rose-Marie, son frère Jean-Guy (Monique), ses belles-soeurs Monique, Jacinta et Diane, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 10 février 2023, de 13 h à 16 h à laUne cérémonie sera célébrée en la chapelle à 16 h.La famille tient à remercier l'équipe des soins de l'Hôpital Cité de la Santé.