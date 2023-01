MARTEL AUBRY, Colette



À Montréal, le 10 janvier 2023, à l'âge de 88 ans, est décédée Madame Colette Martel, épouse de feu René Aubry.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel Aubry (Diane Martin) et Sylvain Aubry (Sylviane Fortier), ses petits-enfants Martin (Valérie Boulerice), Sébastien (Marie-Eve Mélançon) et Marie-Eve Aubry, ses arrière-petits-enfants Logan, Miko, Nathan et Alexis Aubry, ses soeurs, ses frères, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 3 février 2023 de 10h à 18h au complexe funéraire :Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 18h en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Royal Victoria pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation québécoise du cancer serait apprécié en la mémoire de Colette Martel.