ARCHAMBAULT, Jean-Paul



De Saint-Jean-sur-Richelieu, le 16 janvier 2023, à l'âge de 95 ans, est décédé Monsieur Jean-Paul Archambault, époux de feu Madame Pierrette Laberge.Il laisse dans le deuil ses enfants : Yvonne, feu Marcel (Diane), Lise (Maurice), Robert (Suzanne), Claude (Suzanne), ses petits-enfants : feu Martin, Simon, Hélène, Marilyn, Francis, Sophie, ses six arrière-petits-enfants, sa soeur Rolande (Jean-Pierre) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2W 1E2450-359-0990, lesieuretfrere.comle vendredi 3 février 2023 de 14h à 16h et de 19h à 21h ainsi que le samedi 4 février 2023 de 9h à 10h30. Une cérémonie suivra le même jour à 11h, en la chapelle du Centre de ressourcement spirituel Saint-Jean, 80 rue Lajeunesse à Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 5G1.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Haut-Richelieu.Nous vous invitons à transmettre vos messages de sympathie à partir de l'avis de décès sur :