BACHAND, Me Jacques



De Laval, le 19 janvier 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé dans la sérénité, entouré de l'amour des siens et dans la paix de sa foi, Me Jacques Bachand, époux de feu Gisèle Audy et conjoint de Mme Huguette Guérin.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants, Sylvain (Waraphat), Danielle (François), Stéphane (Chantal) et Geneviève (Steven) ainsi que ses 7 petits-enfants, ses soeurs, Colombe et Denise, son frère André, la famille de Mme Guérin, Ingrid et Boris et leurs enfants, ses neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 3 février de 14h à 17h et de 19h à 21h, le samedi 4 février dès 9h au:FABREVILLE, LAVAL450-473-5934Les funérailles seront célébrées ce même samedi à 11h en l'église Saint-Léopold, boul. Sainte-Rose à Laval.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.