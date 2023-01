LAPLANTE, Guy J.



Nous avons l'immense tristesse de vous annoncer le décès de monsieur Guy J. Laplante, veuf de Liette Leduc son épouse adorée, décédé le 21 janvier 2023 à l'âge de 91 ans.Guy laisse dans le deuil sa famille dont il a été si fier et qui l'a tant aimé: ses filles Anne-Marie (René Boisvert), Nathalie (Robert Vaillancourt), Sophie (Michael Cullen), ses petits-enfants Dominique (Sébastien Fortier), Frédéric (Marianne Jean), Jérémy (Alexa Lopez), Alexandra, ses arrière-petits-enfants Gabriel et Romy, ses cousines Bourgie, Pierrette, Monique (Réal Poirier), leurs enfants, ses neveux et nièces, autres parents et amis. Une mention particulière est faite aux gens de la résidence du Manoir de la Vallée St-Sauveur, dont Mme Lisette Rousseau et Francine Auger, qui avaient une place importante dans sa vie et dans son coeur.La famille recevra les condoléances le samedi 4 février de 13h à 16h au salon de laUn hommage aura lieu le jour même en salon à 15h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à une Société protectrice des animaux de votre choix au nom de Guy et Liette Laplante.