DION, Roger



À Montréal, le 14 janvier 2023, à l'âge de 98 ans, est décédé Monsieur Roger Dion, époux de feu Madame Rita Déry.Il laisse dans le deuil ses enfants Louis et Louise (Jacques), ses petites-filles Marie-Noëlle (Myra) et Annie-Claude, son arrière-petit-fils Léo, son frère Claude, sa soeur Gabrielle, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 février 2023 à 13h à l'église St-Edouard, 6500, rue St-Vallier, Montréal, suivi des funérailles à 13h30.Au lieu de fleurs, un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques serait apprécié en sa mémoire.