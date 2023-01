LAZURE, Laurent



Subitement, le 24 janvier 2023, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Laurent Lazure, de Ste-Martine, époux de feu Mme Yolande Charliers, fils de feu M. Roméo Lazure et de feu Mme Fernande Marcil.Il laisse dans le deuil, ses enfants Ariane (Victor) et Miguel (Brigitte), sa conjointe Manon Lazure, ses petits-enfants adorés Fanny, Raoul et Raphael, ses soeurs Claudette, Micheline (Robert) et Suzelle (David) et son frère Réjean (Ginette), ses neveux et nièces, sa filleule Natacha, sa belle-famille ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances, en l'église paroissiale de Ste-Martine, le samedi 4 février à compter de 9h, suivi d'une cérémonie à 11h, sous la direction de lawww.residencemariesoleilphaneuf.com