BRUNET, Denise



De Rosemère, le 22 janvier 2023, à l'âge de 81 ans, est décédée Mme Denise Brunet, épouse de M. Gilles Hurtubise.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Benoit (Katherine), Charles (Sylvie) et Catherine (Nabil), ses petits-enfants Anne-Marie (Peter), Philip, Stephanie, Sophie, François, Gabriel et Sarah, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Denise était une enseignante très dévouée et appréciée par ses élèves. Elle est allée au bout de ses passions et de ses talents artistiques avec ses confections de fleurs séchées, la fabrication de bijoux et ses magnifiques peintures. Mais pour elle, sa plus grande réalisation reste ses enfants et petits-enfants dont elle est bien fière.La famille recevra vos condoléances au418, BOUL. LABELLEROSEMÈREle vendredi 3 février de 17h à 20h suivi d'une cérémonie au salon.Vos vœux de condoléances peuvent se traduire par des dons à la Fondation du cancer des Cèdres.