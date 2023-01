TOUCHETTE DESBIENS, Janine



À Terrebonne, le 12 janvier 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée Mme Janine Touchette Desbiens, épouse de feu Claude Desbiens et mère de feu Dominique Desbiens.Elle laisse dans le deuil son fils Robert (Hélène Livernois), sa petite-fille Annie, sa soeur Louise et la famille Laroche qu'elle a toujours considérée comme sa famille immédiate, Josyane, Patricia, Jean-François, Mathieu, Mariane, Vincent et Chelsea, ses neveux et nièces et les précieux amis de St-Donat.Une brève cérémonie aura lieu l'été prochain à St-Donat suivie de la mise en terre au cimetière de la paroisse, auprès de Claude et Dominique.La famille remercie chaleureusement le personnel du département médical de la résidence Floréa et de l'unité des soins palliatifs du CHSLD des Deux-Rives.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer.