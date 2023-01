MÉNARD, Gérard



À l'hôpital Royal Victoria de Montréal, le 29 décembre 2022, est décédé à l'âge de 65 ans, monsieur Gérard Ménard, fils de feu Normand Ménard et de feu Germaine Blanchette et frère de feu Gaston Ménard.Il laisse dans le deuil ses enfants Vincent (Mélanie Bougie), Simon, Jonathan et Daniel (Stefani Shand) ainsi que ses petits-enfants Sam et Katrina. Il était l'ex-époux de Céline Bissonnette.Outre ses enfants, il laisse dans le deuil son frère et ses soeurs Suzanne (Jacques Simard), Hélène (René Sinotte), Ginette (Michel Roy), Janette (René Bolduc), Jacqueline (René Lavigne), Jocelyn (Chantal Gemme), Yolande, Claire (Pierre Pouliot) ainsi que plusieurs neveux et nièces.Ses enfants et le Groupe Tango Construction souhaitent commémorer sa vie en accueillant ses proches et amis le 11 février 2023 à la salle de réception du Banquet La Sirène au 480 boulevard Saint-Martin O., Laval, QC, H7M 3Y2, de 13h à 17h.