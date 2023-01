PIETTE, Normand Antonin



C'est avec chagrin que nous annonçons le décès de Monsieur Normand Antonin Piette, survenu le 14 janvier 2023 à l'âge de 78 ans.Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Diane Désilets, ses chers fils Miguel (Marie-Paule et ses enfants Samuel et Félix) et Martin (Karine), sa soeur Marie-France (Jean-Pierre) et son frère Jean-Claude.Il sera regretté de ses belles-soeurs et beaux-frères, neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 8145 chemin Chambly, St-Hubert,le vendredi 17 février 2023 de 14h à 16h et de 19h à 21h et le samedi 18 février dès 9h30, suivi d'une célébration de la vie en la chapelle du complexe à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en sa mémoire à l'Association Pulmonaire du Québec.