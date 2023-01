GIROUX, Yvano



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Yvano Giroux de Vaudreuil-Dorion, survenu le 7 janvier 2023, à l'âge de 84 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Suzanne Séguin, ses filles Hélène et Andrée, son petit-fils William, ses soeurs Carmen et Huguette, ses frères Léonide (Janine) et Gérald (Carole), son beau-frère Jean-Guy Séguin ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 3 février 2023 de 13h30 à 16h30 :VAUDREUIL-DORION, J7V 2K4www.maisonfuneraireroussin.comUne liturgie de la Parole aura lieu à 16h30 en ce jour, à la maison funéraire.