MORIN, Henri-Paul



À Montréal, le 17 janvier 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé Monsieur Henri-Paul Morin, époux de feu Madame Lorraine Darveau.Il laisse dans le deuil sa fille Karine (Eric), ses petits-enfants Nikyta, Zackary, Mayla, Gabryel, Nathanyel et Ludovyk, sa copine Claudette Morin, sa soeur Denise (Robert), son frère André, ses neveux et ses nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 février 2023 de 10 heures à 16 heures au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 16 heures en la chapelle du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Royal Victoria pour leur soutien et les bons soins prodigués.