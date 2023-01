LABRÈCHE (BÉDARD)

Micheline



À Laval, le lundi 23 janvier 2023, est décédée, à l'âge de 80 ans, Micheline Labrèche (Bédard), épouse de feu André Bédard.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Manon (André), Marie-France (Jean) et Martin (Katherine), ses petits-enfants Gabriel, Marc-Antoine, David, Laurie, Justin et Alexandra, ses grands amis Marcelle et Jacques Labrèche ainsi que ses neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele jeudi 2 février 2023 à 16h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 20h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, la famille suggère des dons à la Société canadienne du cancer.