GASSE, Grégoire



À Repentigny au Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur, le 15 décembre 2022, nous a quittés à l'âge de 92 ans Grégoire Gasse, conjoint de Yolande Nantel Primeau, pour rejoindre son fils Yvano.Il laisse dans le deuil la mère de ses enfants Rolande Isabel; ses enfants, Gaston (Marie-France), Jacques (Guadalupe), Renaud (Paul), Raynald (Josée), Diane (Alain), Lyne (Angelo), Lise (Daniel), Léon, Bruno (Danielle) et Louise (feu Robert); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexele samedi 11 février 2023 de 13h à 17h. Une cérémonie commemorative se fera au salon à 16h30.