Deschamps, Jean



Au terme d'une longue vie ponctuée jusqu'à ses derniers moments de la remarque "la vie est belle ", Jean Deschamps s'est paisiblement éteint le 25 janvier 2023 à l'âge de 99 ans entouré de sa grande famille. L'amour de sa vie, sa chère Gisèle (Gagnon) l'a prédécédé il y a six ans. Il laisse leurs huit enfants, Michel (Francine Payette), Danielle (Ralph Carlson), Benoît (Suzanne Jacques), Marie (Paul Gobeil), Claire (Serge Gilbert), André (Chantal Desmarais), Anne (Benoit Laporte) et Elizabeth (Jean-Pierre Soler), quatorze petits-enfants, Sophie, Isabelle, François, Guillaume, Pascale, Valérie, Maxime, Marie-Ève, Émilie, Jean-Philippe, Laurence, Antoine, Marc-André, Laurent et leurs conjoints et vingt-deux arrière-petits-enfants. Leurs petits-enfants Hans et Gabrielle les ont prédécédés.Fils de Robert Deschamps et d'Adrienne Maisonneuve, il laisse également dans le deuil sa soeur Françoise, son frère Yvon l'ayant prédécédé. Il habite Repentigny, ville de ses ancêtres, pendant la plus grande partie de sa vie.Homme de coeur, avec Gisèle, il transmet à ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ses valeurs profondes : travail, persévérance, respect et entraide. Sa maison est ouverte à ses amis, et à ses enfants et petits-enfants de même qu'à leurs amis.Acteur déterminé de la Révolution tranquille, il s'illustre d'abord à HEC Montréal comme professeur puis fondateur et chef du Département des sciences administratives, comme membre de la commission des études et finalement comme directeur des cours de perfectionnement en administration pour chefs d'entreprise. Il oeuvre à compter de 1960 dans la fonction publique comme sous-ministre de l'Industrie et du Commerce du Québec, pour ensuite devenir président et directeur général de la Société générale de financement du Québec. Il entame une carrière diplomatique lorsque le gouvernement du Québec lui confie en 1973 l'ouverture de la première délégation générale du Québec à Bruxelles où il agit comme délégué général, avant sa nomination à titre de délégué général du Québec à Paris. De retour au Québec, il est nommé secrétaire général associé au ministère du Conseil exécutif, puis président-directeur général de la Régie des installations olympiques. Administrateur recherché, il siège au conseil d'administration de nombreuses entreprises, dont Marine industrie ltée, Donohue ltée, Culinar inc. la Corporation financière Alliance-industrielle et Trust général du Canada. Son apport est reconnu par l'Université de Montréal qui lui décerne un doctorat honoris causa, par le gouvernement français qui lui remet la distinction de commandeur de l'Ordre du mérite de France, et par le gouvernement du Québec qui le nomme chevalier de l'Ordre national du Québec.Créatif et entrepreneur, parallèlement à ses fonctions professionnelles, il fonde le Centre coopératif d'habitation Notre-Dame-des-Champs et est le principal artisan des Constructions de la Familiale au Domaine Saint-Sulpice de Montréal. Il agit aussi comme président de la Commission scolaire de Repentigny-les-Bains, et est un des fondateurs du Centre d'art de Repentigny et de l'Hôpital Le Gardeur dont il devient le président.À la retraite, il continue à s'engager dans son milieu et participe aux activités communautaires, sociales et culturelles de la Ville de Repentigny et collabore avec son épouse à de nombreuses activités bénévoles.La famille tient à souligner le dévouement chaleureux et quotidien de Joanna Kwasek, Michèle Arsenault, Sylwia Bielawska, Maude Arsenault et Suzie Coutu. Elle remercie la Dre Lucie Boucher, gériatre, la Dre Sylvie Dufresne, médecin de famille, ainsi que les membres du CLSC de Verdun pour leur soutien exceptionnel au cours des quinze dernières années et, pour le réconfort et l'aide qu'ils ont fournis, les équipes des soins palliatifs à domicile du CLSC de Verdun et de Nova, de même que le personnel de la résidence Ambiance de l'Île-des-Soeurs.La famille accueillera amis et connaissances au complexe funérairele dimanche 29 janvier 2023 de 13 h à 20 h et le lundi 30 janvier de 9 h à 10 h 30. Les funérailles auront lieu à l'église Notre-Dame-des-Champs, 187, boul. Iberville, Repentigny, le lundi 30 janvier à 11 h.Au lieu de fleurs, la famille suggère de faire des dons à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal (CIUSSS Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal) et à la Société Saint-Vincent-de-Paul de Repentigny.