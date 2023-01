JOLY, Gérard



Chez lui, le 12 janvier 2023, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Gérard Joly, homme exceptionnel, aimé et aimant.Il est allé rejoindre son épouse, Jacqueline Lacoursière, ainsi que ses frères, soeurs et autres membres de la famille.Il laisse dans le deuil ses enfants Jacques (Hélène), Mario (Monique), sa petite-fille Gabrielle (Jonathan), beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au salonle vendredi 3 février dès 10h. Les funérailles s'y tiendront à 13h30. L'inhumation aura lieu à 15h au cimetière de l'église de La Purification.La famille tient à remercier pour leur dévouement et gentillesse tout le personnel infirmier, et vous invite, au lieu de fleurs, à témoigner votre sympathie par un don in memoriam à la Société de recherche sur le cancer.