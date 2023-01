Acquisitions: le golfe mordu de foot

Il n’y a pas que le pétrole qui coule à flots dans la région du golfe Persique. Les dollars aussi. Et ceux-ci vont en grande partie dans des investissements sportifs.

Au début du mois, une très forte rumeur voulant que le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite (PIF) se porte acquéreur de la WWE ne s’est pas produite. On parlait alors d’une transaction avoisinant les 6,5 milliards $.

Mais celui-ci demeure très actif. Comme le révélait une enquête du Journal l’automne dernier, le PIF a injecté 51 G$ dans l’univers des sports en 2021. Et selon Pitchbook, une base de données financières, le fonds détenait l’équivalent de 3 G$ d’actions minoritaires dans des franchises sportives en Amérique en 2021.

Le PIF a également créé le circuit de golf LIV, y injectant plus d’un milliard afin de rivaliser avec la PGA.

Mais le fonds mené par la couronne saoudienne n’est pas le seul gros joueur dans le golfe. Il y a quelques entités qui ont les poches pleines et l’envie d’investir.

En Angleterre

Les Saoudiens aiment le foot anglais. Ainsi, le prince héritier Mohammed ben Salmane a acheté 80 % des parts de Newcastle United en octobre 2021.

Il a déboursé autour de 300 millions de livres sterling (494,3 M$ CA) lors de l’achat et a depuis investi plus de 200 millions de livres sterling (329,5 M$ CA) afin d’améliorer son effectif avec pour résultat que l’équipe est dans le Top 5 de la Premier League.

Un autre prince saoudien, Abdullah bin Mosaad, brasse aussi de grosses affaires par l’entremise du United World Group.

Celui-ci est détenteur de Sheffield United en Angleterre, de La Berrichonne de Châteauroux en France, de Beerschot en Belgique, de Kerala United en Inde et d’Alhilal aux Émirats arabes unis.

Ça commence à faire beaucoup de propriétés sportives pour un seul homme.

Propriété royale

Si on se déplace juste à l’est de l’Arabie saoudite, on retrouve le Qatar où s’est déroulée la dernière Coupe du monde.

De là, l’émir du Qatar trône sur un petit empire sportif dont le joyau de la couronne est le Paris Saint-Germain qui est sien depuis 2011. C’est par l’entremise de Qatar Sports Investments (QSI) qu’il a d’abord mis la main sur 70 % du club avant d’acheter les 30 % restants en 2013.

La première transaction était alors évaluée à 70 millions d’euros (101,8 M$ CA). QSI aurait allongé 30 millions d’euros (43,6 M$ CA) pour les 30 % restants.

Depuis, le club est florissant et compte sur un trio de vedettes en Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar, ce qui a propulsé sa valorisation à plus de 3,2 milliards d’euros (4,7 G$ CA). Si les rumeurs de vente de 10 à 15 % des parts se concrétisent, il s’agira d’un joli retour sur investissement pour QSI.

Et le groupe qatari ne compte pas en rester là puisqu’il a les yeux rivés sur un gros nom anglais, les noms de Manchester United, Liverpool et Tottenham Hotspur revenant le plus souvent.

Un monstre

Les Émirats arabes unis sont plus discrets à côté de leurs voisins. Mais c’est tout de même à Abu Dhabi qu’est installé le plus gros monstre de la région, le City Football Group.

Il s’agit d’une énorme entité qui est détenue à 81 % par Abu Dhabi United Group, une création du Sheik Mansour ben Zayed, vice-premier ministre des Émirats arabes unis et ministre des Affaires présidentielles.

Sous sa gouverne, City Football Group a pris forme avec l’achat de Manchester City en 2008 pour la somme de 210 millions de livres sterling (346,1 M$ CA).

Depuis, il a étendu ses tentacules avec New York City FC dans la MLS et des antennes en Australie (Melbourne City), en Espagne (Girona), en Amérique du Sud (Montevideo City), en Inde (Mumbai City), en France (Troyes) et en Chine (Jiuniu) notamment.

Au total, City Football Group détient 11 clubs à travers le monde et est de ce fait l’un des plus importants conglomérats sportifs au monde.

Autres sports

Il a beaucoup été question de soccer et un peu de golf, mais l’influence des États du golfe dans le monde du sport va plus loin.

Part exemple, la Formule 1 est de toute évidence dans la mire des Saoudiens puisque la pétrolière d’État, Aramco, possède une entente de commandite globale de dix ans dont la valeur est estimée à 450 M$ US (601,4 M$ CA). Aramco est également le commanditaire principal de l’écurie Aston Martin codétenue par le Québécois Lawrence Stroll.

On dénombre pas moins de quatre Grands Prix dans la région, soit à Bahreïn, en Arabie saoudite, au Qatar et à Abou Dabi.

Il faudra également garder un œil ouvert sur le tennis qui pourrait être la prochaine cible du Fonds d’investissement saoudien (PIF).

Propriétés sportives dans le golfe Persique

Voici une liste de clubs sportifs dont les propriétaires sont établis dans un émirat du golfe Persique.

ARABIE SAOUDITE

UNITED WORLD GROUP

Prince Abdullah bin Mosaad

Photo d'archives, AFP

Sheffield United en Angleterre pour 10 millions de livres sterling (16,5 M$ CA) en 2013

pour 10 millions de livres sterling (16,5 M$ CA) en 2013 La Berrichonne de Châteauroux en France pour environ 2,8 millions d’euros, soit 4,07 M$ CA (80 % des parts en 2021)

pour environ 2,8 millions d’euros, soit 4,07 M$ CA (80 % des parts en 2021) Beerschot en Belgique (2018)

(2018) Kerala United en Inde (2020)

(2020) Alhilal aux Émirats arabes unis (2020)

FONDS D’INVESTISSEMENT PUBLIC

Prince héritier Mohammed ben Salmane

Photo d'archives, AFP

Newcastle United (80 % des parts) 300 millions de livres sterling (494,3 M$ CA) en 2021

(80 % des parts) 300 millions de livres sterling (494,3 M$ CA) en 2021 LIV Golf création en 2021 avec plus de 1,1 milliard $ CA

TURKI AL-SHEIKH

Almeria (Espagne) 20 millions d’euros (29,1 M$ CA) en 2019

QATAR

QATAR SPORTS INVESTMENTS

Paris Saint-Germain (2011)

Achat de 70 % des parts en 2011 pour 50 millions d’euros (72,7 M$ CA)

Achat des 30 % restants en 2013 pour 30 millions d’euros (43,6 M$ CA)

ASPIRE FOUNDATION

K.A.S. Eupen de Belgique (2021)

Moins de 5 millions d’euros (7,3 M$ CA)

ÉMIRATS ARABES UNIS

CITY FOOTBALL GROUP

Détenu à 81 % par Abu Dhabi United Group (ADUG) du Sheik Mansour ben Zayed

Photo d'Archives, AFP

Manchester City (Angleterre) Acquisition pour 210 millions de livres sterling (346,1 M$ CA) en 2008

Acquisition pour 210 millions de livres sterling (346,1 M$ CA) en 2008 New York City FC (États-Unis) Équipe d’expansion de 2013 détenue à 80 %, 20 % à Yankee Global Enterprises

Équipe d’expansion de 2013 détenue à 80 %, 20 % à Yankee Global Enterprises Melbourne City (Australie) Acquisition en 2014

Acquisition en 2014 Yokohama. F. Marinos (Japon) Participation minoritaire depuis 2014

Participation minoritaire depuis 2014 Montevideo City Torque (Uruguay) 2017

2017 Girona (Espagne) Acquisition de 44,3 % des parts en 2017

Acquisition de 44,3 % des parts en 2017 Sichuan Jiuniu (Chine) Acquisition conjointe avec UBTECH et China Sports Capital en 2019

Acquisition conjointe avec UBTECH et China Sports Capital en 2019 Mumbai City (Inde) Acquisition de 65 % des parts en 2019

Acquisition de 65 % des parts en 2019 Lommel (Belgique) Actionnaire majoritaire en 2020

Actionnaire majoritaire en 2020 ES Troyes AC (France) Actionnaire majoritaire en 2020

Actionnaire majoritaire en 2020 Palerme FC (Italie) Acquisition de 80 % des parts en 2022

De la Belgique au Qatar

Si vous n’avez jamais entendu parler d’Eupen, ne vous inquiétez pas, c’est parfaitement normal. Il s’agit d’une petite ville de 19 000 habitants située en Belgique qui a la particularité d’être germanophone plutôt que flamande.

C’est là qu’on retrouve le K.A.S. Eupen, un modeste club de seconde division qui a goûté à la Jupiler Pro League pour la première fois en 2010.

Mais c’est en 2012 que son histoire devient intéressante.

C’est alors qu’un bras du gouvernement du Qatar, l’Aspire Zone Foundation, en fait l’acquisition pour une somme modeste, soit moins de cinq millions d’euros (7,3 M$ CA).

L’achat tombait sous le sens pour le petit émirat qui aurait préféré l’Allemagne, mais les lois encadrant la propriété d’équipes sportives y étaient trop contraignantes.

Formation

Et pourquoi donc le Qatar voulait-il devenir propriétaire d’une petite équipe belge ? Après tout, l’émirat venait de s’offrir, en 2011, le Paris Saint-Germain dans la foulée de l’attribution de la Coupe du monde 2022 l’année précédente.

Pour mieux comprendre, il faut savoir que l’Aspire Zone Foundation est un organisme sportif dont la mission est de former de jeunes athlètes. Et dans le cas qui nous intéresse, des joueurs de soccer.

Dans les années précédentes, Aspire avait mené des missions de dépistages dans 17 pays en voie de développement, plus de 3,5 millions de jeunes joueurs ayant été scrutés à la loupe.

On accordait alors de 18 à 20 bourses annuellement et les chanceux s’en allaient à Doha où ils recevaient une éducation dans un établissement privé en plus de poursuivre leur développement footballistique.

Le chaînon manquant

Le K.A.S. Eupen était donc le chaînon manquant dans le programme d’Aspire qui cherchait un endroit où faire jouer ces jeunes au niveau professionnel.

Le pays étant qualifié d’office pour la Coupe du monde 2022, il fallait former des joueurs et leur trouver des équipes professionnelles, d’autant plus que la Qatar Stars League, premier échelon du soccer qatarien, n’a été créée qu’en 2019.

Ce sont donc une quinzaine de joueurs qui ont fait le voyage entre le Qatar et Eupen au cours des dix dernières années et six d’entre eux ont porté le maillot du pays lors du dernier Mondial.

Il s’agit d’Assim Madibo, Abdelkarim Hassan, Yousef Hassan, Salem Al-Hajri, Akram Afif et Homan Ahmed.

C’est donc ainsi que le petit club d’une ville frontalière de Belgique a joué un grand rôle dans la dernière Coupe du monde.