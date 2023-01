Activités culturelles: quoi faire ce week-end

Voici quelques suggestions d’activités culturelles à faire ce week-end.

Indochine plus grand que nature

À l’été 2022, le groupe français Indochine s’est lancé dans une mini-tournée de six gigantesques stades, appelée Central Tour. En tout, ce sont plus de 417 000 personnes qui ont acclamé le groupe, battant alors plusieurs records d’assistance. La formation en a profité pour capter ce concert événement en très haute définition, avec des caméras IMAX et 45 micros disposés dans le stade. On peut maintenant vivre ce spectacle dans le confort de son salon avec un Blu-Ray qui propose aussi un making-of en bonus. En attendant de revoir un jour au Québec Nicola Sirkis et ses comparses, ce produit est tout désigné pour les amateurs du groupe.

► Où : Offert en magasin en format Blu-Ray

—Raphaël Gendron-Martin

23 décembre

Vous trouvez que les vacances de Noël ont passé trop vite ? Cette comédie romantique scénarisée par India Desjardins (Le Journal d’Aurélie Laflamme) saura vous replonger dans l’esprit des Fêtes. Réunissant une pléiade de vedettes (dont Virginie Fortin, Catherine Brunet, Stéphane Rousseau et Guylaine Tremblay), 23 décembre relate les péripéties de plusieurs personnages dont les destins s’entrecroisent, à la veille du réveillon de Noël. Après avoir connu un immense succès dans les salles du Québec (plus de 2,1 M$ au box-office à ce jour), le film vient de débarquer sur les plateformes de vidéo sur demande.

► Où : sur les plateformes de vidéo sur demande

—Maxime Demers

The War on Drugs à la télé

L’excellente formation The War on Drugs est en vedette, le samedi 28 janvier, à 22 h 30, à l’émission Austin City Limits sur le réseau PBS. Le groupe indie rock de Philadelphie, dirigé par le chanteur-guitariste Adam Granduciel, interprétera plusieurs pièces de son dernier album I Don’t Live Here Anymore et A Deeper Understanding. Le groupe avait donné une superbe performance le 8 juillet 2018 au Festival d’été de Québec. Une rediffusion de ce spectacle enregistré en octobre dernier à Austin au Texas a aussi lieu à 3 h 30 dans la nuit de samedi à dimanche.

► Où : sur le réseau PBS

—Yves Leclerc