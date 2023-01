SAUVÉ, Andréa



À Montréal, le dimanche 15 janvier 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée Andréa Sauvé.Elle laisse dans le deuil ses enfants Chantal, Eric et Dominique, ses petits-enfants Gabriel, Antoine, France et Amélie, sa soeur Marie, ses frères Jean et André, son cousin Fernand, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele mardi 7 février de 9h à 12h.Les funérailles seront célébrées le mardi 7 février à 13h, en l'église Ste-Bernadette (6900, 16e Avenue, Montréal, Qc).Selon ses volontés, ses cendres seront inhumées à une date ultérieure au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.