«Astérix et Obélix: l’empire du Milieu»: par Toutatis! Les chiffres fous de l’empire Astérix

Le gaulois réfractaire, dont les nouvelles aventures cinématographiques arrivent en salle le 1er février, est à la tête, non pas d’un village, mais d’un empire pour le moins impressionnant. Visite guidée...

65 millions d'euros

Astérix et Obélix: l’empire du Milieu est le cinquième long métrage des aventures du Gaulois en prises de vues réelles. Réalisé et coscénarisé par Guillaume Canet – qui incarne également Astérix –, ce film est le premier dont l’histoire n’est pas celle d’un album. Astérix et Obélix: l’empire du Milieu, au budget de production de 65 millions d’euros et dont le tournage a duré 17 semaines, met aussi en vedette Gilles Lellouche dans le rôle d’Obélix, l’acteur ayant pris 20 kg pour le rôle. C’est Vincent Cassel qui incarne César et Marion Cotillard, Cléopâtre, dans cette aventure qui voit la princesse Fu Yi (Julie Chen) demander aux Gaulois de délivrer sa mère des griffes de Deng Tsin Qin (Bun Hay Mean). On note la présence à l’écran de Matthieu Chedid en Remix, et c’est également lui qui compose la trame sonore du long métrage.

6000 exemplaires

«Le personnage a été inventé en deux heures par Uderzo et moi, dans un éclat de rire!», avait confié René Goscinny dans les pages du Journal du dimanche. Publiées dans le magazine Pilote, les aventures du Gaulois font l’objet d’un premier album, paru à 6000 exemplaires en 1961. Quatre ans plus tard, Astérix chez les Bretons sera publié à 400 000 exemplaires.

Neuvième planche

Ce n’est que dans la 9e planche de Le tour de Gaule d’Astérix, paru en 1965, que le petit chien Idéfix apparaît pour la première fois. Son nom a été choisi, par concours, par les lecteurs du journal Pilote, qui avaient le choix entre Idéfix, Trépetix, Paindépix et Patracourcix.

42,6 kg

Le «village des fous» s’impose à ce point dans la culture hexagonale que le tout premier satellite français, d’un poids de 42,6 kg et lancé le 26 novembre 1965, s’appelle... Astérix!

2,41 millions d'entrées

Le tout premier film animé, Astérix le Gaulois prend l’affiche en France le 20 décembre 1967 et quatre jours plus tard au Québec. C’est Roger Carel qui double la voix d’Astérix tandis que Jacques Morel fait celle d’Obélix. Le film de 68 minutes fait 2,41 millions d’entrées en salle.

275 millions de francs

En 1999, Christian Clavier et Gérard Depardieu deviennent les visages du célèbre duo dans Astérix et Obélix contre César, le tout premier long métrage en prises de vues réelles. Le film, réalisé par Claude Zidi, bénéficie d’un budget de production de 275 millions de francs (soit environ 41,9 millions d’euros), ce qui en fait, à l’époque, le film le plus cher de l’histoire du cinéma français.

87 ans

Le doubleur du petit Gaulois teigneux, Roger Carel, âgé à l’époque de 87 ans, annonce que le film Astérix: Le Domaine des dieux (2014) sera son dernier. Le long métrage d’animation est le premier à être développé en 3D et il est coréalisé par nul autre qu’Alexandre Astier – le créateur de Kaamelott – qui réitèrera en 2018 avec Astérix: Le Secret de la potion magique.

117 langues

En 2011, Albert Uderzo avait célébré 350 millions d'albums Astérix vendus, soit «empilés, 766 fois la hauteur de la tour Eiffel et deux fois le tour de la Terre si on les pose les uns à côté des autres». Les aventures d’Astérix ont été traduites dans 117 langues, ce qui en fait la bande dessinée la plus traduite au monde selon le livre des records Guinness. Le 40e album, dont le titre n’est pas encore connu, sortira le 26 octobre 2023 et il est dessiné par Didier Conrad et scénarisé par Fabrice Caro.