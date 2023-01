LABRECQUE, Michel



À l'Hôpital Sacré-Coeur de Montréal, le 23 janvier 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Michel Labrecque, époux de feu Michèle Masson.Il laisse dans le deuil ses fils Patrice (Nancy) et Daniel (Stéphanie), ses petits-enfants Vanessa, Maxime, Michael et Jasmine, ses soeurs, ses frères, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 5 février 2023 de 10h à 17h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu le dimanche 5 février 2023 à 17h.Des fleurs ou des dons à la Fondation de votre choix seraient appréciés en sa mémoire.