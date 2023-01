COLLIN, Egide



De Laval, le 21 janvier 2023, à l'âge de 91 ans est décédé M. Egide Collin, fils de feu Archile Collin et de feu Elisabeth Pinel.Originaire de Ste-Thérèse-de-Gaspé, il laisse dans le deuil son épouse, Mme Lucienne (Lucia) Charest Collin, sa soeur Aline (Conrad Ruel), sa belle-soeur Élianne (feu Louis-Marie Charest), neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 5 février de 15h30 à 16h30 au :3495 BOUL. DAGENAIS OUESTFABREVILLE, LAVAL450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même dimanche 5 février à 16h30 au salon, suivie de la mise en columbarium.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal.