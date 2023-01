Beauce: une poursuite policière mène à l'arrestation d'un fuyard et d'un homme ivre au volant

Une poursuite policière en Beauce qui s’est terminée avec une collision a mené à l’arrestation du suspect, mais aussi à celle de la victime de l’accident, qui était ivre au volant.

Tout a commencé avec l’interpellation d’un véhicule vers 23 h 30 sur la route 173, à Sainte-Marie-de-Beauce, pour la vérification d'un mandat. Quand les policiers sont retournés à leur voiture pour consulter les documents de l’automobiliste, ce dernier a démarré en trombe.

«Une poursuite a alors été déclenchée. L’homme circulait à haute vitesse dans une zone de 50 km/h. Les policiers ont donc dû le suivre de loin à vitesse modérée», explique Béatrice Dorsainville, porte-parole de la SQ.

La poursuite qui a perduré sur un peu plus quatre kilomètres s’est terminée à l’angle de la rue Notre-Dame, où le véhicule du suspect a percuté une camionnette immobilisée à un feu de circulation.

Prenant la fuite à pied, le fuyard, dans la cinquantaine, a finalement été rattrapé quelques minutes plus tard. Il a été blessé lors de l’accident et transporté au centre hospitalier, mais on ne craint pas pour sa vie.

«Le conducteur de la camionnette a lui aussi été arrêté pour conduite avec les facultés affaiblies. Il n’a pas subi de blessures», précise Mme Dorsainville.

