Artur Beterbiev: Knock-out au huitième

LONDRES- Le combat a été très dur. Anthony Yarde était bien préparé. Il a livré des rounds serrés tout au long d’un combat acharné.

Mais Artur Beterbiev a été fidèle à lui-même. Malgré une opposition courageuse et parfois dangereuse de Yarde, il a fini par briser son adversaire. Dans le vrai sens du terme. Il l’a usé. Il l’a broyé et au huitième, Yarde déjà sauvé par une cloche prématurée de cinq secondes au sixième round, s’est écroulé. C’est l’arbitre qui a mis au combat. Yarde était démoli.

De façon totalement incompréhensible, deux juges sur trois avaient Yarde en avance par un point au moment du knock-out technique. Mais on est en Angletterre et Beterbiev, 19 victoires, 19 avant la limite, n’a jamais eu besoin d’entendre une décision des juges.

Le combat a été âprement disputé dans un OVO Arena de Wembley rempli à capacité. Dans une ambiance survoltée comme on en voyait dans les grands soirs de Lucian Bute il y a dix ans à Montréal et Québec.

Berterbiev prudent

Fidèle à son habitude, à part Joe Smith jr à New York, Artur Beterbiev a eu besoin de deux ou trois rounds pour établir son autorité dans le ring. Mais plus le combat avançait et plus Anthony Yarde boxait la bouche ouverte. Mais il revenait constamment et a souvent atteint solidement le champion.

« C’est l’adversaire qui a donné le plus de fil à retordre à Artur », soulignait le vétéran Russ Anber après le combat : « Il a été plus dangereux et plus courageux même qu’Alexandre Gvodnik. Artur le cognait d’aplomb et il avait le cœur de revenir en contre-attaque. C’est très impressionnant. », de dire Anber.

Il faut savoir maintenant si Yarde a été aussi bon que le dit Russ Anber ou si les 38 ans d’Artur Beterbiev commencent à paraître.

L’humble observateur pense que Yarde a été impressionnant dans la défaite et que Beterbiev, malgré quelques attaques de l’aspirant, l’a démoli avec méthode et force.

Beterviev vs Callum Smith à Montréal?

LONDRES- «Avec la victoire d’Artur Beterbiev contre Anthony Yarde, nous avons de nombreuses possibilités pour son prochain combat », a indiqué Carl Moretti, vice-président secteur boxe pour Top Rank, en parlant de la suite des choses.

«Nous serons probablement obligés d’offrir un combat à Callum Smith, aspirant obligatoire de la WBC. Nous aimerions présenter ce combat à Montréal à la fin de l’été», a poursuivi Moretti.

Si c’était le cas, Top Rank aurait le choix d’un partenaire. Soit Eye of The Tiger Management soit le groupe GYM : « Nous avons un précédent avec ce promoteur », de dire Moretti. Il faisait allusion en particulier au combat d’Artur Beterbiev contre Marcus Browne au Centre Bell le 7 décembre 2021 : « Par contre Marc Ramsay est proche de Camille Estephan et nous avons une entente avec EOTTM pour Arslanbek Makhmudov et Simon Kean. Dans le fond, tout est ouvert pour une décision », d’ajouter Carl Moretti.

Évidemment que le combat de rêve serait celui avec Dmitri Bivol. Mais Moretti souligne que Bivol recevra 5,3 millions US pour une revanche avec Canelo Alvarez. Malgré la popularité grandissante de Beterbiev, il ne peut offrir pareille somme à Bivol.

Mais avant que le combat ne soit présenté à Montréal, Moretti a apporté une précision importante. Callum Smith est un Anglais : « Il se pourrait qu’une offre de Londres soit très importante. À ce moment-là, on verra », a-t-il conclu.

La visite de Tyson Fury

Avant la demi-finale, la plus grande star au monde dans la boxe est venu s’assoir près de Bob Arum. Le géant Tyson Fury a vite causé une commotion dans le ringside : « C’est la magie des poids lourds. Surtout quand ils savent faire leur autopromotion », a souri Brad Jacobs, le vice-président aux affaires de Top Rank.

Fury tenait son fils de quatre ou cinq ans sur lui.