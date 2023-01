FACCHINI, Nicole née Soulières



La famille de Nicole Soulières a le regret d'annoncer son décès survenu le 22 janvier 2023 à Montréal à l'âge de 80 ans. Elle était l'épouse de Pierre Facchini.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants Diane (Sylvain), Marc (Chantal) et Martin (Julie), ses petits-enfants Marie-Claude, Simon, Ariane, Maryse, Guillaume et Olivier, ses arrière-petits-enfants Laurence, Elliot et Thomas, sa soeur Ginette (Jean), ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funérairele mardi 31 janvier de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le mercredi 1er février dès 8h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 10h en l'église St-François d'Assise au 700 Georges-Bizet, Montréal et de là, au cimetière le Repos St-François d'Assise.