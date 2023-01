Owen Beck fera ses débuts dans l’uniforme du Canadien

OTTAWA | Rappelé d’urgence vendredi soir, Owen Beck disputera bel et bien son premier match dans la LNH, samedi soir, alors que le Canadien tentera de freiner une séquence de deux revers en rendant visite aux Sénateurs.

«Disons que les dernières 24 heures ont été pas mal folles. Je ne m’attendais pas à ce que ça arrive aussi rapidement», a lancé Beck, au terme de l’entraînement matinal.

On peut comprendre le jeune homme de 18 ans d’être resté surpris. Ce n’est pas tous les jours qu’une formation de la LNH utilise l’un de ses rappels d’urgence pour amener un joueur des rangs juniors.

Exception faite de Michael Sergachev, qui avait amorcé la saison 2016-2017 à Montréal et que le Tricolore avait rappelé pour le dernier match du calendrier régulier, il faut remonter à Olivier Michaud.

Rappelé le 26 octobre 2001, le gardien des Cataractes de Shawinigan avait disputé, quatre jours plus tard, la troisième période d’un match à Edmonton.

«J’avais un souper de prévu avec mon père, ce soir. Hier, je l’ai appelé pour lui dire que je devais l’annuler. Il m’a demandé pourquoi. Je lui ai répondu que c’est parce que j’allais jouer mon premier match dans la LNH. Il est devenu fou de joie. Il était tellement content», a raconté Beck qui s’attend à ce que plus d’une vingtaine de parents et amis se déplacent dans la capitale fédérale pour assister à ses débuts professionnels.

Une bonne impression

Même si Beck a reçu ce coup de fil en sa qualité de joueur de centre, Martin St-Louis a refusé de confirmer s’il allait l’utiliser à cette position. Toutefois, on sait que Nick Suzuki, Kirby Dach et Christian Dvorak ne sont pas au sommet de leur forme depuis quelque temps.

«Je n’ai pas nécessairement d’attente. Il va devoir expérimenter ce niveau de jeu. Je suis certain que plus le match va avancer, plus il va s’améliorer», a indiqué l’entraîneur-chef du Canadien.

«Ce n’est pas quelque chose à laquelle tu peux te préparer. Il doit se fier à ses expériences, à ce qu’il a vécu pendant le camp d’entraînement, lors des matchs préparatoires et pendant le Championnat mondial junior, a-t-il poursuivi. Il doit s’amuser et éviter de prendre ça trop au sérieux.»

Choix de deuxième tour du Canadien (33e en total) en juin dernier, Beck a fait tourner bien des têtes cet automne. D’abord lors du camp des recrues, tenu à Buffalo, et lors du camp principal.

«J’étais venu au camp avec l’objectif de laisser une bonne impression et bâtir là-dessus», a-t-il mentionné.

Ça a marché. Assez pour que Kent Hughes lui fasse signer son contrat d’entrée dans la LNH avant même le début de la campagne.

Sous l’aile de Suzuki

Parti de Peterborough, là où il s’aligne avec les Petes, de la Ligue de hockey junior de l’Ontario, Beck a rejoint le Canadien en soirée, vendredi. Les leaders de l’équipe, Nick Suzuki en tête, se sont assurés qu’il se sent le bienvenu et qu’il s’intègre rapidement au groupe en l’amenant souper au restaurant.

Le capitaine du Canadien avait 20 ans lorsqu’il a amorcé sa carrière dans la LNH, mais il peut comprendre ce qu’un jeune homme de 18 ans peut ressentir à quelques heures de son premier match dans le circuit Bettman.

«Il y a beaucoup d’appréhension quand tu joues ton premier match. On voulait être certain qu’il soit à l’aise avec nous, on veut l’aider du mieux qu’on peut. J’espère qu’il sera capable de bien dormir cet après-midi.»

Pour lui faire de la place dans la formation, qui alignera 12 attaquants et six défenseurs, Chris Wideman sera laissé de côté.

Vendredi, St-Louis avait déjà confirmé que Samuel Montembeault affronterait les tirs des Sénateurs.