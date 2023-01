BERNARD, Guy



À St-Hyacinthe le 18 janvier 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé Guy Bernard, époux de Liliane Marziali.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Marc (Manon Roy); ses petits-enfants Elliot et Florence. Il était le frère de André (Lorraine Rousseau), feu Normand (Carmen Therrien), Yvan (Mireille Daunais) et Micheline (Maurice Daniel). Il était le beau-frère de Rose Marziali et Dario Marziali (feu Huguette Bédard). Il laisse également neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 4 février 2023 à compter de 10h, à l'église paroissiale de Saint-Bruno (1668 rue Montarville, Saint-Bruno), suivi de funérailles à 11h, au même endroit.Des dons à la Société de recherche sur la cancer seraient appréciés.