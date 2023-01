Changer d’air: célébrer l’hiver à Terrebonne

Ce week-end, dans le cadre du 350e anniversaire de la Municipalité, se tient la Grande fête d’ouverture sur l’île des Moulins. À l’événement Silence on danse! du samedi soir, affichant déjà complet, suivront le lendemain des activités de plein air et de la danse folklorique québécoise.

Glissade, promenade en petit train, grande roue illuminée, voilà un bref aperçu de ce qui est prévu dimanche. Les festivités vont se poursuivre durant les week-ends de février avec la première édition du Festival La Bordée.

Carnaval mobile

D’un week-end à l’autre, les activités se dérouleront dans un secteur différent, à commencer par LaPlaine.

Trois vendredis soir feront place à la danse en plein air avec DJ. Les spectacles au programme se suivront sans se ressembler, la variété des rythmes allant du disco avec Boogie Wonder Band à la musique trad avec Yves Lambert.

Les samedis en journée, jeux gonflables, trampolines et ateliers de percussions animeront les lieux.

La Côte Boisée

Photo fournie par la Ville de Terrebonne

Une soirée sportive spéciale se déroulera à la Côte Boisée, le 18 février. Au programme : randonnée du 350e en forêt à pied ou en raquette avec un conteur puis une descente sur tube. Aussi au menu : sortie guidée en vélo à pneus surdimensionnés (VPS). Réservations requises dans les deux cas.

Festival ou pas, à la Côte Boisée, gérée par le Groupe Plein Air Terrebonne (GPAT), on célèbre l’hiver, la pente destinée aux sports de glisse étant idéale pour s’initier au ski alpin et à la planche à neige. Beaucoup d’enfants suivent des cours.

Plusieurs petites familles s’en donnent à cœur joie à la glissade sur tubes. Le site est ouvert en soirée du jeudi au samedi.

La TransTerrebonne

Photo fournie par la Ville de Terrebonne

Festival ou pas, on célèbre aussi l’hiver en empruntant la TransTerrebonne. La piste cyclable qui s’étire sur 20 km est aménagée d’un côté avec un tracé pour le ski de fond classique et de l’autre côté, d’une surface damée pour le VPS et le ski de fond en pas de patin.

Même si certains randonneurs y vont en raquettes, la neige est suffisamment battue pour marcher, ce que plusieurs font avec leur chien en laisse. Au Boisé de l’Ouest et au Boisé des Plateaux, des sentiers de VPS simples reliés à la TransTerrebonne donnent l’occasion de rouler en forêt.

TERREBONNE ACTIVITÉS ET SERVICES

Grande fête d’ouverture du 350 e anniversaire de la Ville : 28 et 29 janvier

28 et 29 janvier Festival La Bordée (par secteur) : 3-4 février (LaPlaine), 10-11 février (Lachenaie), 18 février (Terrebonne- centre, Côte Boisée), 24-25 février (Terrebonne-Ouest)

3-4 février (LaPlaine), 10-11 février (Lachenaie), 18 février (Terrebonne- centre, Côte Boisée), 24-25 février (Terrebonne-Ouest) Vélo Saint-Joseph (location) : VPS, incluant des modèles pour enfants (8 ans et plus)

VPS, incluant des modèles pour enfants (8 ans et plus) Groupe Plein Air Terrebonne (location) : skis alpins, planches à neige et casques

skis alpins, planches à neige et casques terrebonnemascouche.com

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

Le mont Sourire en raquettes

À moins d’un kilomètre, un belvédère donne un point de vue spectaculaire sur le lac Ouareau à Saint-Donat et les montagnes environnantes. Les randonneurs aguerris peuvent poursuivre l’ascension sur plusieurs kilomètres.

►tourismesaint-donat.ca

Au parc du Mont-Royal

Quand les conditions de neige sont bonnes, la montagne vaut une visite pour la glissade, le ski de fond ou la raquette. On y va aussi pour prendre l’air sur les chemins pédestres et sur la patinoire réfrigérée.

►montreal.ca/lieux/parc-du-mont-royal

►Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec : 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.