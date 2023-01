GUILLEMENOT, Paul



C'est avec un immense chagrin que nous annonçons le décès de M. Paul Guillemenot qui nous a quittés le mercredi 11 janvier 2023, à l'âge honorable de 85 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants Sonia (Stéphane), Pascal, Laura (François), Isabelle (Jean-Christophe) et leur mère Lise Greffe, ainsi que ses petits-enfants Jacob, Jessyann, Emy (Julien) et Célia de plus son arrière-petit-fils William, ses frères et soeurs Maurice, Jean-Claude et Simone ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et amis pour le service religieux le samedi 4 février 2023 à 14h à la Paroisse Sainte-Thérèse-d'Avila située au 10 rue de l'église, Sainte-Thérèse.La famille remercie à l'avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne de la fibrose pulmonaire.