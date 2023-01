Convoi de la liberté: des manifestations un an après

Un an après, le convoi des camionneurs s’est donné rendez-vous samedi midi devant le parlement à Ottawa afin de réitérer leurs positions.

• À lire aussi: Un an plus tard, des manifestants retournent à Ottawa

Quelque 500 personnes sont attendues au courant de la journée.

Vers midi, quelques dizaines de personnes étaient présentes.

Le groupe a obtenu un permis de manifester jusqu’à 21 h 30.

Les élus craignent que la manifestation se poursuive au-delà de cette heure.

Les résidents se disent inquiets de revivre le dérangement de près d’un mois qu’ils ont vécu l’an dernier.

Il est à noter que certains accès au parlement seront limités, car le caucus libéral se réunit ce week-end en prévision de la rentrée parlementaire de lundi.

Des visites publiques du parlement ont également été annulées.

L’artère principale située devant le parlement, la rue Wellington, est toujours fermée depuis le convoi de 2022, ce qui perturbe encore les activités économiques du coin.

Des commerçants, comme Claude Bonet, propriétaire du restaurant Le Moulin de Provence, dénoncent la situation.

Capture d'écran TVA Nouvelles

«Ça prend du temps. On a quand même subi les impacts des derniers mois. L’économie n’est pas la meilleure non plus en ce moment, mais c’est clair qu’il faut qu’on rouvre la ville.»

- D'après les informations d'Anne-Sophie Jobin