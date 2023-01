PELLAND, Yvan



À Montréal, le 31 décembre 2022, est décédé M. Yvan Pelland. Fils de Louis Pelland et Laurette Fournier, il était le frère de Claire (1935-1977), Pierre (1936-1979) et Michel (1940- 2022).Profondément amoureux de la vie, Yvan a tiré profit de tout ce qu'elle avait à lui offrir. Éditeur, publicitaire, investisseur, agent immobilier, sa passion a nourri ses nombreux métiers … Mais, plus que tout, ce sont ses aventures en voilier à travers le monde qui l'ont rendu le plus heureux, particulièrement celle en compagnie de son amoureuse Pauline (1940-2018). Nous espérons que tu l'as retrouvée et que vous êtes dans les bras l'un de l'autre…Yvan laisse dans le deuil sa nièce, Anouk, son neveu, Philipe, ses anciens collègues et ses fidèles amis.L'inhumation des cendres aura lieu au printemps au cimetière Sainte-Geneviève à Berthierville.