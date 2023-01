HOULE, Marie-Paul



À Laval, le 20 décembre 2022, est décédée à l'âge de 92 ans, Mme Marie-Paul Houle. Elle laisse dans le deuil ses trois filles, Danièle, Lynne, Josée, leurs conjoints, parents, amis et connaissances.Que dire de son parcours géographique et professionnel... de maîtresse d'école de rang elle conclura après des cours universitaires en enseignement spécialisé en milieu métropolitain. Entre les deux, c'est elle qui tient le fort, s'occupe de nous tous, et devient cofondatrice de l'Hôpital Vétérinaire des Bois Francs.Libre pensante, passionnée, curieuse en tout, membre des Amis du Jardin Botanique et du Cercle des Mycologues, elle savait transmettre naturellement son enthousiasme à tous et chacun. Originale et singulière, outre ses recherches culinaires elle cultivait un très bel imaginaire, affichait un sourire contagieux et son regard allumé nous éclairait comme un rayon de soleil. Puissante tornade d'énergie, elle alimentait nos vies de son amour et créativité. Elle est irremplaçable.Elle rejoint ses défunts parents Mme Albina Trudel et M. Paul-Aimé Houle ainsi que son époux Dr Jacques Caumartin m.v.Mille mercis au Jardin des Saules, sa directrice et tout son personnel de plus, jamais nous n'oublierons l'équipe des anges gardiens.. Claire, notre soeur de coeur, Sylvie G. l'ange du CLSC, Danaelle J. TS et à toute l'aile du 5e ouest de la Cité de la Santé à Laval, nous vous remercions infiniment.Une messe d'enterrement aura lieu à l'église de St-Cuthbert, le samedi 6 mai à 14 heures. Pour partager vos souvenirs et anecdotes:marie.paul.houle@gmail.com